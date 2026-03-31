NTTドコモは、きょう3月31日をもって第3世代移動通信方式（3G）の「FOMA」および携帯電話からインターネットやメールを利用できるサービス「iモード」を終了する。これにともない、3G対応のガラケーも使用できなくなる。同社の公式Xでは27日、以降「#ありがとう3G」「#ありがとうiモード」のハッシュタグを添え、かつて流行した“ガラケー”の思い出を動画で公開。ユーザーからは、懐かしむ声が多数寄せられている。【写真あり】