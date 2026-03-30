女優の満島ひかり（40）が3月30日、妊娠と再婚をInstagramで報告した。モデルの浅野啓介（32）と連名で、〈先ほど婚姻届を提出し結婚いたしましたそして お腹の中には新しい命が宿っております〉というメッセージを発表している。【写真を見る】再婚相手の8歳年下モデル・浅野啓介とのツーショット、変装もせず談笑していた3月下旬のこと──満島は黒いアウターに真っ赤なパンツ、手にミモザの花束を持って歩いていた。花束