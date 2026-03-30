日本列島はどの場所でも地震が起きるリスクを抱えている。京都大学名誉教授の鎌田浩毅さんは「甚大な被害が出ると危惧しているのが、日本海溝・千島海溝地震だ。M9.1またはM9.3の巨大地震が起き、日本海側の広範囲に大津波が襲来すると想定されている」という――。※本稿は、鎌田浩毅『オタク科学者の超コミュニケーション術』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／RyuSeungil※写真はイメージです - 写