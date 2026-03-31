本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は30日（日本時間31日）、本拠地ロッキーズ戦に「7番・三塁」で先発出場。9回に2戦連発となる今季2号ソロを放った。一度は三塁打と判定され、球場は困惑。2分以上のリプレー検証の末、判定が覆った。4-14と大差をつけられた9回の第4打席、岡本は救援右腕ドーランダーの99.2マイル（約159.6キロ）のフォーシームをセンターに打ち返した。高々と上がった打球はギリ

◆ブルージェイズ・岡本和真、2号本塁打の動画 Kazuma Okamoto hits his second homer in as many games 💥 pic.twitter.com/OpesAzM2vs — MLB (@MLB) March 31, 2026