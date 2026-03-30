読売新聞グループ本社は３０日、本紙の元経済部記者についてＳＮＳ上で流布・拡散されている情報が、国会答弁や記者会見の客観情報から、事実無根であることを確認した。問題の虚偽情報は、２００９年２月、中川昭一元財務・金融相（故人）がローマで開かれた先進７か国財務相・中央銀行総裁会議の閉幕後、ろれつが回らない状態で記者会見し、その後辞任した問題を巡るもの。ＳＮＳ上では、記者会見の直前、当時の財務省国際局