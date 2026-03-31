卒業証書を偽造した罪などで30日在宅起訴された伊東市の前市長が、2025年5月の市長選当選直後に、偽造に使った東洋大学長などの印鑑を業者に発注していたことがわかりました。起訴状などによると、伊東市の前市長田久保真紀被告は、東洋大学法学部を卒業していないにもかかわらず学歴を偽ろうと考え、2025年5月29日から6月4日までの間にインターネットで業者に発注した学長や法学部長の印鑑を押した卒業証書を偽造したなどの