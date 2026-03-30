30日、共産党の辰巳孝太郎議員がイラン情勢について質問し、議場内は騒然となった。【映像】「総理」3連続→“特大ため息”の瞬間（実際の様子）辰巳議員はホルムズ海峡封鎖の影響が既に医療機関などにも出ていると危機感を訴えた。その上で「セアダット駐日イラン大使は26日、ホルムズ海峡については『国際社会の一員として日本から何らかの提案があれば、喜んで検討する用意がある』と語りました。総理、日本としてイランと