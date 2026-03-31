疑惑の卒業証書は法廷で提出されるのか、それとも永久に葬られるのか――。静岡地検は３０日、市議会の調査特別委員会（百条委員会）で虚偽の証言をしたなどとして、有印私文書偽造・同行使と地方自治法違反の罪で、静岡・伊東市の田久保真紀前市長を在宅起訴した。公判が開かれることになり、田久保被告が卒業証書を証拠提出するか否かが焦点となってきた。田久保被告をめぐっては、昨年５月に市長に就任後、東洋大卒の経歴詐