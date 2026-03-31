【Mech R #02】 3月31日 発売 価格：2,420円 ホビージャパは、雑誌「Mech R #02」を3月31日に発売した。価格は2,420円。 最新ロボット・メカのプラモデルを集約した今のモデラーのための専門誌「Mech R」。#2では、シリーズ開始から40周年を超えた今も「T-SPARK（タカラトミー）」や「ハイエンドマスターモデル（コトブキヤ）」から現在進行形で