警察によりますと、31日午前6時20分ごろ、福岡県久留米市京町の住宅で「住人が強盗に遭った」という内容の110通報が、別の場所に住む親族からありました。性別不明の何者かが、74歳の住人の女性から現金数千円を奪い、逃げたということです。犯人は住宅に押し入り「殺すぞ、金出せ」と脅したということです。女性は何らかの方法で拘束されていました。警察は強盗事件として捜査しています。