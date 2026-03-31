お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が30日に放送されたテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。“パワハラ疑惑”を暴露された。今回は、クイズ形式で津田を深掘りする企画を実施。「今1番悩んでいることは？」というお題で、津田の後輩のガクテンソクよじょうは「偉い社員に注意された」と予想し、「津田さんはマネジャーさんに対して厳しいらしくて。結構、わーっと言うらしい。段取りが悪かったり、