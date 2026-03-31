ヒルトン名古屋は、ストロベリースイーツビュッフェ「ストロベリー・ノスタルジア」を3月12日から5月10日まで開催する。ピンクを基調とした空間に、好みのパフェを仕上げられるいちごクリームソーダ、レコードプレーヤーに見立てたストロベリーフレジェ、1990年代にブームとなったナタデココを添えたいちごの白ワインゼリー、目の前で仕上げるいちごモンブランなどいちごスイーツ全16種類をそろえた。セイボリーは日替わりカレーや