円買いが継続、特にクロス円が下げ幅拡大ユーロ円は１８３円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円買いが継続している。ドル円は東京午前に160円台半ば近くまで円安が進行したが、三村財務官がこれまでよりも語調を強めて円安けん制発言を行ったことで160円台を割り込んだ。市場では介入警戒感が広がっている。ロンドン時間にはやや値動きが鈍っているものの、本日の安値を159.50割れ水準まで広げている。一方