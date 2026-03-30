タレントのマツコ・デラックスが３０日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）を欠席。１６日の放送回から３週連続のお休みとなった。今回も冒頭、ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の村上信五が１人でスタジオに登場。「今日もマツコは間に合いませんわ、まだ」と、まず発言。「生きてはいますので」と続けて場を和ませると「今日もまだ僕１人です」と話して、前週に続いてマツコの席に「マ