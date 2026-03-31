今回の主役であるユスファ・ムココは、10代前半から圧倒的な得点力で注目を集めた“神童”である。ドルトムントの下部組織では飛び級で上の年代でもプレイしてゴールを量産。その非凡な決定力から将来の世界的ストライカー候補として大きな期待を背負った。2020年に16歳でブンデスリーガ史上最年少デビューを果たしたストライカーは、UEFAチャンピオンズリーグでも記録を更新。ドイツ代表にも早期に選出され、FIFAワールドカップの