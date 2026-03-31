医療機器メーカーから賄賂を受けとったとして逮捕され、その後起訴された東京大学医学部の准教授・松原全宏被告について、東大は31日、研究費を私的流用したとして懲戒解雇処分にしたと発表しました。東大によりますと松原被告は、2018年9月から2025年5月までの間、39回にわたり合計151万1920円の研究費を私的に流用したということです。親族が使用するためのパソコンやタブレットなどを購入していたということです。懲戒解雇の処