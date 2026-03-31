屋内・屋外を問わず喫煙規制が厳格化する中、喫煙者は「吸いたい時に吸えない」という強いストレスを抱えている。こうした喫煙不便を解消する新たな選択肢として、JTは煙もにおいも出ないオーラルたばこ『ノルディックスピリット』を日本市場へ投入。加熱式たばこブランド『Ploom（プルーム）』でシェア2位に躍進したJTが、なぜ今、未知のカテゴリーである「モダンオーラル」に挑むのか。RRP商品企画統括部長の山口顕氏に、その