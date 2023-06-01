伝説のグラビア女王が２９日のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜・深夜０時５５分）に出演し、現在の姿を見せた。ゲストで登場したのは、元グラビアアイドルでタレントの細川ふみえ。さとう珠緒、井上晴美とスタジオに登場した。占い師の大串ノリコ氏から「結構早くから彼氏がいますね」「１６歳くらいとかに１個あります」と指摘された細川は、「内緒にしてきました」と動揺。「恋多かったと思います」