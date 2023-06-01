勝ち続けている側が、まさかの「均衡論」を口にした。ドジャースは２６日（日本時間２７日）から２９日（同３０日）までの本拠地ダイヤモンドバックス３連戦をスイープし、連覇チームらしい勝負強さで開幕３連勝。そんな快進撃の最中、米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」がクローズアップしたのは、グッゲンハイム・ベースボールの実質的トップで球団オーナーを務めるマーク・リチャード・ウォルタ