ご無沙汰しております。すみません、ニューヨークの女、青木恵子です。 今年のニューヨークは本当に寒く、例年よりも10～15度も気温が低い日が続いております。 ところで、最近ニューヨーク、またアメリカで話題になっているんですけども、抹茶のお店がスターバックスに続いてどんどん増えている現状をご存じでしょうか。 スターバックスはビジネスがとても上手なので、