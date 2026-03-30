文部科学省が入る建物文部科学省が2027年春入学の大学入試から、総合型選抜（旧AO入試）と学校推薦型選抜（旧推薦入試）は面接を必須とする方向で検討を進めていることが30日、関係者への取材で分かった。これらは「年内入試」と呼ばれ、多様な高校生を選抜するための入試だったが、近年学力試験を課す大学が増え、高校側から見直しを求める声が上がっていた。文科省は大学側に改めて多面的な評価を促す考えだ。大学入試での学