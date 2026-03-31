マクドナルド」は、4月8日（水）から期間限定で、春の風物詩「ベーコンポテトパイ」を全国の店舗で発売。それに先駆け、4月7日（火）から、モデルの鈴木えみとアーティストのケツメイシを起用した新CMが放映される。【写真】とろ〜りフィリングがおいしそう！「ベーコンポテトパイ」詳細■河川敷のシーンも再現春の定番商品の「ベーコンポテトパイ」は、サクサクのパイの中に、ホクホクのポテト、スモーキーなベーコン、オ