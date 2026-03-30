「好きな男性アナウンサーランキング」（オリコン調査）で昨年、首位に輝いたTBSの南波（なんば）雅俊アナ（37）。人気の理由は、スポーツマンらしい爽やかな笑顔だ。もっとも本当の姿は、メンズエステでの経験を自ら明かす奔放な人物で、その言動を心配する声も聞こえてきた。＊＊＊【写真を見る】TBSが無双状態！「好きな女子アナ」上位の“美女アナウンサー”4人お茶の間で大人気南波アナは「野球の国際試合を中継したい