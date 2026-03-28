2月28日、米国・イスラエルによるイラン攻撃が開始された。報復としてイランは湾岸諸国全域にミサイルとドローンを発射し、非戦闘国であるはずのアラブ首長国連邦（UAE）も戦場に巻き込まれた。3月17日時点で、イランからUAEへの攻撃は弾道ミサイル314発、ドローン1672機、巡航ミサイル15発にのぼる。ドバイのランドマークであるパーム・ジュメイラやブルジュ・アル・アラブ周辺にも迎撃破片が落下し、ドバイ国際空港（DXB）は複数