上々のスタートを切った。3月26日（現地時間、以下同）に開幕戦を迎えたドジャース・大谷翔平（31）。1番打者として3度の出塁を果たし、チームの快勝に貢献した。スポーツ紙記者が語る。【写真を見る】試合後、スイートルームの真美子さんに手を振る大谷（2025）。娘のベビーカーを片手で持ち上げる“パパ姿”も「WBCで侍ジャパンに参加した経緯もあり、今年は例年よりも早い調整となっていた。二刀流完全復帰を目指し投手メニュ