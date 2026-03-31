お笑い芸人・明石家さんまが30日放送の日本テレビ系『世界まる見え！テレビ特捜部』に出演した。税務署を訪れた出来事を明かした。「今年も春の陽気に誘われてあのお笑い怪獣がやってくる！まる見え！ミステリークイズ3時間SP!!」と題して放送した。番組の最後に、ビートたけし、所ジョージ、さんま3人による楽屋トークが公開された。【画像】大御所集結！ビートたけし＆所ジョージ＆明石家さんまカードに書かれたテーマをも