メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の商店街の「豊臣秀吉」像が壊された事件で、書類送検された愛媛県警の警察官ら2人が不起訴処分となりました。 30日付で不起訴処分となったのは愛媛県警の男性警部補と西区の男性です。 捜査関係者などによりますと、愛媛県警の警部補は去年8月出張で名古屋市を訪れ、同僚らとの懇親会の後、西区の円頓寺商店街にある「豊臣秀吉」像の首を折ったとして、器物損壊の疑いで書類送検