イギリス政府は現在無料の国立の博物館などで、外国人観光客を対象とした入館料の導入の検討を始めました。【映像】日本人観光客や現地の人らの声（実際の様子）イギリスの国立博物館や美術館の常設展示は、2001年以来、原則無料で見学できます。イギリス政府は芸術分野の財源確保のため無料公開をイギリス在住者に限定し、外国人観光客から入場料を徴収することを検討しています。日本人観光客「全部見るには、あまりに（展示