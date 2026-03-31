解散をめぐる混乱が続いているYouTuberグループ「チャンネルがーどまん」をめぐり、がーどまんさんが2026年3月30日に不倫を認める動画を公開した。後輩メンバー「本当のことを教えて」グループをめぐっては、17日にリーダーのがーどまんさんがメンバーの脱退を発表。18日にはメンバーらが激しく口論する動画が公開され、MYさん、山ちゃん、マチョリティーさん、ワタナベマホトさんの脱退が明かされた。暴露系アカウントの「DEATHDO