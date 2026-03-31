アメリカのトランプ大統領は30日、イランと戦闘終結で合意できなかった場合、イランの発電所などを破壊すると改めて警告しました。トランプ大統領は30日、SNSでイランとの協議について「大きな進展があった」「恐らく合意を得られるだろう」と主張しました。一方で、イランとの合意が成立せず、ホルムズ海峡が開放されなかった場合、「イランの全ての発電所、油田、そしてカーグ島を爆破し、完全に破壊する」などと改めて圧力をか