中国メディアの快科技によると、ネットで有名な大学教授の鄭強（ジョン・チアン）氏がこのほど、話題になっている人型ロボットのダンスパフォーマンスについて「低俗だ」と公の場で批判し物議を醸した。鄭強氏鄭氏は人型ロボットのダンスパフォーマンスについて「低級化・凡庸化の産物であり、その応用はあまりに低俗すぎる」との考えを示した。これに対し、学界や産業界の多くの研究者から「明らかに偏った主張であり、その背後に