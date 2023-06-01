【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の斎藤工、田中圭、三山凌輝、三吉彩花らが、映画「キングダム 魂の決戦」（7月17日公開）に出演することが決定。あわせて、特報映像が解禁された。【写真】小栗旬・山田裕貴・斎藤工・田中圭らが集結「キングダム」最新作特報映像◆斎藤工・田中圭ら「キングダム 魂の決戦」出演決定楚・趙・魏・韓・燕・斉の六国で結成される合従軍。合従軍に名を連ねる各国の猛者たちが一挙解禁され、シリーズ