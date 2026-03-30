3月下旬の銀座通り。訪日客で賑わう夕方過ぎ、メガネをかけた美女がスマホを片手に歩いていた。すれ違う人々一様にギョッと目を見開き、思わず振り返る--。それもそのはず、美女の正体は綾瀬はるかだったのだ。そして、この日は彼女の41回目の誕生日当日だった。「綾瀬さんはいっさい変装することなく、ブラウンのニットにワイドなパンツという服装でした。訪日外国人はさすがに気がつかないようですが、日本人はすぐに綾瀬さ