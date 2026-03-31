アストンマーティン銀座 公式Ambassador自動車レースのF1第3戦・日本グランプリ（GP）が、29日まで三重県の鈴鹿サーキットで行われた。会場には日本の超大物ミュージシャンの姿があった。30日にXを更新したのは、音楽家・音楽プロデューサーの小室哲哉。「アストンマーティン銀座 公式AmbassadorとしてF1日本グランプリを観戦させていただきました」と報告し、写真を公開した。日本GPは決勝前のセレモニーでYOSHIKIが国歌を