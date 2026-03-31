米国とイスラエルによるイラン攻撃は、停戦交渉をめぐる情報が二転三転し、先行き不透明で泥沼化しつつある。ミサイルやドローンなどによる物理的な攻撃に目を奪われがちだが、水面下で激化しているのがサイバー攻撃の応酬だ。圧倒的な能力差がある米・イスラエルに抗うイランのゲリラ的サイバー攻撃について国際ジャーナリストの山田敏弘氏が徹底解説する。【写真】イスラエルのネタニヤフ首相。ほか、モジタバ師などもレーダー