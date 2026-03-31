元TBSアナウンサーでタレントの宇垣美里さん（34）が自身のYouTubeチャンネルで公開した動画の中で、「突然の告白」についての持論を展開し、その内容がSNS上で波紋を広げている。「急に告白するって結構失礼」波紋を広げているのは、2026年3月21日に公開された「突然の告白は愛情ではない」と題するYouTube動画だ。この動画は、視聴者からの質問や悩み相談に対し、宇垣さんが答えるという内容だった。動画の冒頭で、宇垣さんは女