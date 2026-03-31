みなさんは、普段ハンカチを持ち歩いていますか。ブルーミング中西株式会社（東京都中央区）が実施した「世代別に見る、身だしなみ意識とハンカチ携帯」に関する比較調査によると、「スマートフォン」が9割を超えたのに対して、「ハンカチ」は約6割にとどまることがわかりました。では、ハンカチを持たない理由にはどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果を見る】世代別・ハンカチを持ち歩かない理由は？調査は、昭和（338