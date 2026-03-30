日清食品は3月30日、「日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック」(東日本向け、西日本向け) と「日清のどん兵衛 天ぷらそば クラシック」(いずれも希望小売価格236円)を全国で発売した。「日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック」、「日清のどん兵衛 天ぷらそば クラシック」(いずれも希望小売価格236円)「日清のどん兵衛」50周年記念商品の第1弾として、日清食品グループの研究所で発見されたレシピをもとに1976年発売当時の味