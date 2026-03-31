暴力団組長の男らが男性を雑居ビルに監禁してネックレスなどを奪ったうえ暴行を加えたとして逮捕されました。警視庁によりますと、住吉会幸平一家傘下組織組長の鈴木義明容疑者ら6人は先月、東京・豊島区の雑居ビルで、男性をおよそ7時間監禁したうえネックレスなどを奪い、ケガをさせた疑いがもたれています。男性は事件当時、この暴力団の幹部で、6人は「組織の情報を漏えいしている」と因縁をつけたとみられています。警視庁は6