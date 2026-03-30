漫画『葬送のフリーレン』の第3回キャラクター人気投票の結果が発表された。今回は前回を超える総投票数1270万122票が集まり、第1位はゲナウ（得票数：139万6535票）、第2位はヒンメル（132万7500票）、第3位は断頭台のアウラ（102万761票）が輝いた。ゲナウは前回TOP30圏外で、ヒンメルは3連覇を逃した。【画像】気になる！『葬送のフリーレン』人気投票1位になったキャラ第4位はフリーレン（83万6891票）、第5位は黄金郷のマ