沖縄県・尖閣諸島沖の日本の排他的経済水域内で活動する中国の海洋調査船＝30日（第11管区海上保安本部提供）第11管区海上保安本部（那覇）は30日、沖縄県・尖閣諸島沖の排他的経済水域（EEZ）で、中国の海洋調査船がパイプやワイヤのような物を海中に下ろしているのを確認した。海上保安庁の巡視船は、事前の同意がない調査の疑いがあるとして中止を要求している。11管によると、尖閣周辺のEEZで中国船による同様の行動が確認さ