コ・ウソクが今季初登板で早くも崩れた。メジャー昇格を狙うシーズンの幕開けに、厳しい現実を突きつけられた。【お尻に…】コ・ウソクの大谷翔平「ぶつける」発言とは？デトロイト・タイガース傘下の3Aトレド・マッドヘンズに所属するコ・ウソクは3月30日（日本時間）、リーハイバレー・アイアンピッグス戦で救援登板。しかし、1/3イニング（0.1回）を投げて3四球、4失点（自責点3）を喫し、敗戦投手となった。7-4とリードして迎