「クルマの血液」エンジンオイルの価格差のワケクルマを人間で例えるならエンジンは心臓、エンジンオイルはズバリ「血液」だと言っていいでしょう。エンジンオイルは内部の潤滑のほか、各部の冷却や洗浄、密封に防錆と、非常に多くの役割を担っています。【価格差1万円以上!?】これが「高級オイル」と「格安オイル」です（写真で見る）他方、エンジンオイルには多くの種類があり、価格も4リットルで3000円程度の格安品から、な