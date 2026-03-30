タブレット端末は品位に欠けるため国会への持ち込み禁止”というルールがSNS上で物議を醸している。【写真】国会中に堂々“居眠り”も品位がある？首相経験者ら大物議員たち国会改革のテーマの一つとして注目を集めているデジタル機器の使用解禁。国会のデジタル化を目指す検討会では、文書のペーパーレス化、本会議場でのタブレット端末やスマートフォンの使用解禁などが検討されているが、“品位”などを理由に認められて