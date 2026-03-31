4月からは新年度。私たちの暮らしにまつわる「年金」のルールが一部変わります。【年金支給額4年連続引き上げ…物価高には追いつかず】高齢者や障害者が受けとる公的年金の額は毎年度改定されますが、2026年度は「国民年金」が前年度から1.9％の引き上げ、元会社員や元公務員などが受けとる「厚生年金」の部分が2.0％引き上げられます。■物価高に追いつかず”実質目減り”に年金額は増えますが、引き上げ率は物価の上昇率3.2％を