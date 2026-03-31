元「KAT-TUN」で歌手・俳優の赤西仁（41）が、3月28日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブSP」にゲスト出演。MCのお笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）、俳優・満島真之介（36）とともにドライブ旅で立ち寄った、バスケットボールのトレーニング施設でのフリースロー対決で、モテについて語ったシーンが物議を醸している。【こちらも読む】広瀬アリス“炎上投稿”で赤西仁との結婚は「最終局面」へ “推