ニュースでは原油価格の指標として米原油先物（WTI）が報じられるが…（写真：ロイター/アフロ）イラン情勢を受け原油価格の上昇が深刻な懸念になっている。新聞やテレビが連日、原油相場の高騰を伝えているが、その時、一番使われる指標は米原油先物だろう。少し経済に詳しい媒体だと欧州市場の指標油種、ブレント原油の先物についても触れるかもしれない。ところが、これらは日本が原油を輸入する際の指標ではない。日本を含