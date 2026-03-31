イラン軍が中東地域内の米軍とイスラエル軍指揮官および政治家の宿舎を「合法的報復標的」に規定し、軍事的緊張がさらに高まっている。イラン軍統合指揮本部ハタム・アルアンビアのエブラヒム・ゾルファガリ報道官は29日（現地時間）の声明で、米国とイスラエルの敵対的テロ行為に対する報復意思を明確にした。ゾルファガリ報道官は「イラン全域の住居用建物への攻撃に対応し、中東全域にある米軍とシオン主義者（イスラエル）軍司