「はしか」の今年これまでの感染者数が150人を超えた。直近10年で感染者数が最多だった。2019年に次ぐ水準となり、感染が拡大している。死亡に至ることもあるとされる「はしか」とは、どういう症状が出て、どう治療するのか。そして予防法はあるのか。ナビタスクリニックの山本佳奈医師に聞いた。免疫ない人が接触すると90％超が感染「はしか」は、正式には麻しんと呼ばれるウイルス感染症で、発熱と発疹を特徴とする。この病気の