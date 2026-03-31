ブルージェイズ―ロッキーズ戦米大リーグのブルージェイズは30日（日本時間31日）、本拠地でロッキーズと対戦。元日本ハム、楽天のコディ・ポンセ投手が今季初登板を果たしたが、3回途中に右脚を負傷し、無念の途中交代となった。日本のファンの間でも「ショックすぎる」「悲しい」と心配の声があがっている。NPBの日本ハム、楽天、韓国KBOのハンファを経て5年ぶりにMLBの舞台に戻ってきたポンセ。今季初登板はまさかの形で終